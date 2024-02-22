新評分強制驗樓 更着重外部結構

冧石屎危害公眾 加快處理三無大廈 去年本港發生多宗大廈外牆石屎剝落事件，政府決定改善強制驗樓及修葺制度，今年第一季起推出多項措施，包括改善強制驗樓計劃的評分制度，更為着重樓宇外部構件，因其構成更大公眾安全風險，「三無大廈」亦會獲分配更高分數。當局又計劃恒常化用無人機勘察舊樓的行動，暫定目標每年巡查全港360幢樓宇。針對「樓宇更新大行動2.0」，當局將訂定預設標準，亦會在必要時介入業主的招標程序，加快舊樓維修保養。

根據現行的強制驗樓計劃，屋宇署會憑風險評估，每年揀選600幢、樓齡滿30年或以上的樓宇發出驗樓通知。當局建議改善評分制度，樓宇狀況方面的分數會加大比重，例如「外部構件」有破損或失修等，獲得的分數較多，三無大廈及在市建局調查被評為「長期欠缺維修及保養」的樓宇，得分亦較高。換言之，會較快獲通知要驗樓及進行之後的修葺工作。至於樓齡方面的分數則會調低，整體上限由20分降至10分。當局解釋，考慮到外部構建物對公眾安全有更大威脅，故決定加大分數佔比，預計今年第二季實施。

恒常化無人機勘察 年巡360幢 發展局又指，將恒常化以無人機勘察潛在風險較高樓宇的計劃，建議由今年第一季起，每年巡查360幢樓宇，並由政府承建商進行所需緊急修葺工程，預計雨季來臨前，可完成三分之二樓宇的檢驗和緊急修葺。當局表示，參考去年經驗，預計每次用無人機勘察工作一般能在1、2日內完成，計劃外判到無人機公司，但審視影像及完成研究報告需時，因此會研究結合人工智能，協助識別外牆問題；若日後運作暢順，會加大巡查數目。

針對「樓宇更新大行動2.0」計劃，即資助合資格業主強制驗樓及修葺，局方指現時市建局有為招聘檢驗人員服務提供標準合約文件，將來會訂定一套預設標準，包括檢驗人員基本服務範圍及主要進度指標。市建局將會編製符合預先資格查核的檢驗人員和承建商名單，規定申請人必須採用，名單將每年更新，亦會標準化標書評審、及在有需要時介入招標。局方預計，業主或法團批出工程合約的時間，將由原來的43個月縮短至最早19個月及最長29個月。當局又研究，為未能遵辦強制驗樓通知的業主，設立簡易檢控程序，包括設立定額罰款等。