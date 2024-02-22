與男友鬧分手 屯門女街頭演脫衣騷

【本報訊】情侶鬧分手演變街頭「脫衣騷」！一對情侶於深夜時分，在屯門欣寶路菁田邨菁信樓對開疑因故爭吵大喊「分手」，有附近住客聞嘈吵聲查看，拍攝兩人「激情」一幕並上載社交平台。

片段甫開首，只見一名長髮女怒氣沖沖橫過馬路，其男友則拿着一件外衣尾隨，女友步至路中安全島後回頭指向男友，男友追上後一度高喊「攞番啲嘢啊！」然後上前緊抱女友及咆哮「夠啦！」

情緒似崩潰 衝越4行車線 豈料男方見女友毫無反應，未幾發難把外衣丟在地上，同時拋出一句「分手啊！」便轉頭離去，惟女友對此不為所動，並稱「你走吖，啲嘢無晒㗎啦，我連屋企都唔返啊，你最鍾意咁㗎啦！」男友聞言再回頭咆哮：「你要我咁做㗎！」女友聽到男方回應，在情緒近乎崩潰下突然向右跑出馬路，衝越4條行車線到一巴士站旁，幸好當時沒有車輛途經，否則可能釀成意外。

當女子抵達巴士站位置，竟然揈甩其穿着的鞋，並且脫去長褲丟棄在地，她接着步向單車徑，邊走邊脫下白色短袖上衣，最後裸露上身，下身僅穿黑色內褲。男子赫見女友舉動，慌忙檢回女友脫下的衣物，再把她推到欄杆邊，把衣物披在其身上蔽體，並怒斥女友「你老×臭×，着番啲衫啊！×你鍾意就走咗去，幾×多歲啊！」雖然他口中句句指摘，但仍然緊抱女方近分半鐘，顯然仍然緊張對方，難以放任女友「失禮人前」。二人經一番相擁對話，女友情緒似乎回復平靜，片段至此結束。

涉事情侶的「耍花槍」影片引起網民熱議，有人笑指「年輕就是任性」，亦有人對該段感情並不看好：「嘈到咁激情，傷感情，遲早散」、「呢啲女放生（分手）啦」；部分留言亦批評女方衝出馬路的行為，「玩還玩，唔好喺馬路玩，累到人！」