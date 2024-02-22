東方檢舉YouTube淫片 淫審評級被斥挑戰大眾底線

報刊辦稱再移除1段 3條涉裸露內容仍維持Ⅰ級 東方傳媒機構（下稱「東方」）檢舉的其中5條於YouTube發布的色情影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交司法機構轄下的淫褻物品審裁處評級後，令人質疑淫審處評審一塌糊塗，不懂拿捏尺度，其道德標準連小孩子都不如。經東方反映後，電影報刊辦昨回覆指，2月1日其中兩段影片評為第Ⅱ級不雅物品，其餘3段評為第Ⅰ級既非淫褻亦非不雅物品，同日去信YouTube，要求其採取適當行動，包括須展示符合《業務守則》所訂明的警告字句，或移除相關的不雅內容，2月19日再檢視上述連結時，發現該兩段不雅物品連結已遭YouTube移除。不過，3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片至今仍維持評級，受各界爭議。

美國Google旗下影片分享網站YouTube平台發布的影片，充斥海量色情內容，但本港一直未有政府部門主動跟進，東方近月多次報道就YouTube發布色情影片的問題，向警務處及電影報刊辦檢舉及投訴，暫有5條影片送交淫審處。不過，淫審處今年2月1日刊登公告交代評定類別，評級卻令公眾大失所望，其中被評為Ⅱ級不雅的第一條片是女子打開大腿展示下體除陰毛，大特寫陰部，第二條片是截取Ⅲ級片的愛撫片段，女子被男子精油按摩胸部，場面淫穢，竟不被評為第Ⅲ級，令人費解。

袒胸露陽具無打格 仍任睇 至於有3條片被評為Ⅰ級，包括第一條片少女露胸影片；第二條片是貼上乳貼的女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第一條及第3條均無打格，但只評為Ⅰ級，即發布不受限制，可向任何年齡人士發布。有關評級被質疑挑戰大眾底線，令人失望，學者、議員、法律界人士、社福界人士及前審裁員均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐。

電影報刊辦昨回覆東方指，就東方投訴中夾附的28條影片連結，電影報刊辦於去年12月28日初步調查後，發現當中12段影片已被移除。餘下的16條影片，電影報刊辦發現當中5條影片可能涉及不雅內容，並已呈交審裁處評定類別，另外的11段影片電影報刊辦則認為沒有足夠證據顯示違反《條例》。 審裁處由司法常務官所委任的一名主審裁判官及不少於兩名的審裁委員組成，並會在裁定及評定物品類別時考慮以下各項事宜，包括一般合理的社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準； 物品或事物整體上產生的顯著效果等。

審裁處是司法機構的一部分，為執行《淫褻及不雅物品管制條例》，可把物品評定為3個不同的類別，2月1日將其中兩段影片評定為第Ⅱ類物品，並將另外3段影片評定為第Ⅰ類物品。由於第Ⅱ類物品只可在符合法例列明的限制下，發布予年滿18歲或以上的人士，電影報刊辦已在同日去信YouTube，要求其採取適當行動，包括須展示符合《業務守則》所訂明的警告字句，方可讓使用者觀看，或移除相關的不雅內容。電影報刊辦於發出通知後亦有多次巡查相關網頁，在2月19日再檢視上述連結時，發現該兩段被評定為第Ⅱ類物品連結已遭YouTube移除。

涉黑社會影片 警仍未回覆 審裁處根據《條例》的指引評定物品類別，審裁委員小組亦包括來自社會各階層的人士，相信足以反映一般社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準和影片產生的效果。因此，電影報刊辦尊重審裁處有關的裁決。至於YouTube網站有大量疑似關於黑社會影片的投訴，警方會就此另行回覆。