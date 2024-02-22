消委會放蛇 揭75%公司唔睇圖則即拆牆

【本報訊】裝修公司良莠不齊，多年來為人詬病，小業主更可能因裝修承建方疏忽而孭上法律責任。將軍澳日出康城一個單位去年被揭鑿穿一幅主力牆，消委會在事後派出神秘顧客「放蛇」向裝修公司查詢裝修問題，發現有75%查詢的家居裝修公司均指毋須檢視圖則核實牆身性質，便可進行拆牆工程；同樣有75%公司稱可隨意將廚房門改為趟門，部分更「教路」沒有部門會查單位內部的情況，該會總幹事黃鳳嫺擔心，相關重要的法律風險會轉嫁至消費者。

為了解裝修公司的行業操作，消委會檢視了225個相關廣告，發現一些廣告的宣傳內容十分誇張，聲稱其平台或公司「零中伏」、「絕對可信賴」，或者含有不實的優惠，例如廣告聲稱會送贈免費除甲醛服務，實際卻要額外收費，或廣告聲稱「零按金」先開工後付款，但職員卻向消委會的神秘顧客說無相關優惠，「可能同事在其網頁寫錯」，消委會稱該行為已經違反《商品說明條例》。

「放蛇」之外，消委會亦研究了英國倫敦、新加坡、加拿大及內地的相關行業制度，發現他們均分別實施標準合約條款、自願認證計劃，甚至作強制性發牌制度規管。

標準報價單 業界稱難全面跟從 就消委會提出的三步改善方案，裝修業者各有反饋。在網上拍片分享裝修資訊的「昌師傅」認為，除了設計公司能有較多人力等資源外，普遍業界的文化水平存差異，中小企多以家庭式經營，大多按單位面積「憑感覺」報價，難以將所有工序及物料單價等在報價單交代，只會「一句起半句止」。他又表示，坊間的標準報價單內容繁複，業界難全面跟從，認為需要商會等第三方機構協助適應報價及認證問題，亦要按公司規模作認證，否則只會扼殺小商家。