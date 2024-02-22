裝修期間設計公司無影 監工一味催繳160萬工程費

【本報訊】小業主遇裝修爭拗，輕則一肚氣，重則要嘔血。消委會接獲的投訴中，最離譜的個案涉及逾160萬元，但設計公司在工程進行期間卻「失蹤」，業主找不到人跟進。社交平台「苦主群組」更有網民投訴指，其廁所完成裝修後不足3個月已出現滲水，亦有大量「空心磚」，但公司遲遲拖延執修。

漏水廚櫃「起泡」 中伏苦主控訴 消委會披露的最誇張個案近期才接獲，該個案設計公司在裝修期間銷聲匿迹，監工沒有住宅裝修經驗，但頻頻滋擾委託方，要求其繳付工程費，涉及約160萬元。最大金額的一宗280萬元裝修案，消費者在裝修後發現家中出現大量昆蟲，滅蟲公司亦束手無策，最終工程師發現昆蟲與裝修物料差及漏水問題有關，在消委會介入後才有人執修。

社交平台群組「香港裝修黑店、中伏經驗、室內設計、傢俬店苦主群」充斥大量網民投訴。其中網民陳先生上載多條片段，顯示廁所門框漏水，牆邊亦有水漬，需用紙巾及毛巾吸水。陳先生指該裝修工程只有完工不足3個月，卻發現多處出現問題，除滲水外，磚牆中亦有三分一為「空心磚」，質疑浴室防水欠佳等累事，但裝修公司卻不斷拖延處理其問題，更不回覆事主的致電查詢。

另有網民余小姐上載圖片，顯示其過萬元的新廚櫃表面雖用上防火物料，近日卻出現「起泡」，並指店家聲稱最近濕氣較重，令櫃面出現相似情況。不過，余認為情況與產品問題有關，又說店家態度差。