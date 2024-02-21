龍七公：醫生威脅罷工 南韓專業曝醜

南韓連日紛爭不斷，當地衞生部門因提出擴招2,000名醫科生，遭現職醫生反對。南韓工會一向勢大，何況今次是高高在上的醫生搞工運，本以為可逼退政府，誰料工運召喚不了民眾支持，七成多民眾靠向政府，對醫生以罷工威脅民眾生命大怒。南韓社會原已被經濟冷風吹得壓力近爆煲，如今醫生工運又鬧得不同界別分裂，新一年麻煩多了。

南韓是一個階級固化且利益對立嚴重的社會，醫生享有專業地位、優渥待遇，行業工會勢力龐大。當南韓總統尹錫悅政府拋出醫科生擴招，以減少醫患比例，以及增加公共醫療服務建議時，醫生團體看到的問題卻是，若精英層變成擴大準精英層，原有的精英層壟斷權益變成準精英層均享的弱化權益，或醫療改革的真面目是醫生原有的獨有利益被打破，最終衝擊原有從業者的高薪厚祿等，醫生們當然不幹了。

丟下病人 失卻民心 於是，本月6日南韓政府提出擴招後，翌日首爾5大醫院包括首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院等的實習醫生和住院醫生決定，若政府不撤回，他們便集體辭職。據當地衞生福祉部指，直至周一晚上，全國主要醫院逾6千名醫生已遞交辭職信。醫生工會亦叫陣要展開無限期罷工。也就是說，本周開始可能很多醫院、診所都沒有醫生服務。

事件中，南韓民眾是政府與醫界極欲拉攏的人，但雙方拉鋸一周後，南韓人對醫生的不滿節節上升，民眾不滿的是，在現有基礎上增加2,000名醫科生，讓民眾少點看病難、看病貴的折磨不好嗎？

接任總統後醜聞不斷的尹錫悅，這次看準民意站在政府一邊，不但沒有腳軟，反指令衞生部門嚴厲對付欲罷工的醫生，違者隨時釘牌，還下令請假的實習醫生返回崗位，否則後果自負，政府及醫療工會靠嚇下，部分實習醫生投降了，返回工作崗位，也有醫生誓死頑抗。

這場醫生運動堪稱世界矚目，尤其經常有醫生鬧工運的英美，香港也有不少人緊追形勢。港人腦海浮現的是2020年初醫管局員工罷工的畫面，對南韓政府回覆醫生團體那句「醫生罷工是要挾國民的生命和健康」深有同感。醫療這個特殊行業被賦予救死扶傷的使命，這也是醫生備受社會尊重的憑恃，若醫療從業者動不動丟下病人參與罷工，既喪失病人的希望、家屬的信任，還會天下大亂，醫生們真的玩不起。

過去一周，南韓政府一直在玩道德綁架遊戲，迄今看來很成功，至少讓民眾對醫生的不滿愈來愈嚴重。醫生們則在玩齊上齊落，圖以集體施壓換得政府撤回擴招建議。不過，當雙方戰線拉得愈長，社會遭受的損害愈大。且不論未來南韓的醫患關係走向何方、政府與醫療界合作等長遠影響，近在眼前的是，新冠疫情隨時捲土再來，政府與醫療從業者關係破裂至此，遇上病毒再次大流行怎麼辦？