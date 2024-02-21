自成一家：具體落實不支持台獨

上星期在德國舉行的慕尼黑安全會議，吸引了許多國際政要參加，其中，中國外長王毅和美國國務卿布林肯就趁出席會議期間舉行會晤，是中美高層在3周內再度面對面接觸。會後兩國對外發布的訊息不多，外人難以知悉雙方談了哪些議題，唯一稍為具體的是王毅在會上再次要求美國將不支持台獨的表態落到實處。

眾所周知，美國的兩岸政策論述一直是「不支持」台灣獨立。儘管北京多年來一再要求美國明確表明「反對」台獨，華府都堅持不改變這個立場，因為「反對」就意味着美國要把「台獨」選項的可能性完全否定；相比之下，「不支持」台獨的闡釋空間大得多，只是說美國不支持台獨，可還沒有到出手反對的程度。問題是美國嘴巴說「不支持」台獨，多年來的言行卻不一致，有很多動作都是支持台獨，例如一邊廂呼籲北京在台灣問題上放棄武力，另一邊廂又不斷向台灣出售武器以保障台灣的自衞能力，其實就是間接鼓勵台獨。

美國不公開表態「反對」台獨，和香港民主派在港獨問題上不斷玩弄文字遊戲可以說是如出一轍。港獨沒有出路，對香港百害無一利。前幾年本港冒起港獨思潮，如同鴉片一樣讓不少年輕人上了癮。可泛民一直不表明反對港獨，主動和社會各界一起幫港青「戒毒」，只是說「不支持」港獨，背後的政治算盤就是不想得罪港獨支持者。這不是負責任的政黨應有的做法。

近來拜登因以巴和俄烏戰爭而焦頭爛額，不希望台灣海峽出事，讓美國捲入第三場區域衝突，所以在早前公開宣示不支持台獨。依我來看，美國要具體落實這一承諾，起碼應要求民進黨修改台獨黨綱，因民進黨黨綱第一條就是要建立台灣共和國。