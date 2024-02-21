橫眉冷看：不必再捨近求遠

筆者經常打趣地說，中國經濟實況是世界上最難讀懂的訊息，尤其是你要下注賭它輸，最後輸到一個銅板不剩的，很可能會是閣下。近期國外經常流傳，指中國的經濟猶如患了重病，目前股市不振、樓價下跌，更兼房地產公司頻頻爆煲，大量製造業亦正外移，中國世界工廠的地位恐怕已難保。

種種負面因素，講得像是有鼻子、有眼睛，不少人更說，中國大陸和香港經濟已經玩完，但早前本欄已指出，即使內地股市跌、樓市跌，偏生有一個指標正不停上升，那就是居民的存款總額。在新冠疫情期間，內地同胞的「小金庫」年年猛漲，可供調度的資金不虞匱乏，因此我曾大膽斷言，疫情過後，內地人非但沒有變窮，說不定是變富了。

今年內地的新春假期剛結束，多項統計數據出爐，國內旅遊人次達4.74億人，8天假期之內，旅遊消費跟2019年同期相比，增長7.7%。2019年的春節，尚未爆發新冠疫情，中美兩國貿易戰的負面影響，更不如今天般明顯，但即便如是，5年過後，內地旅客的消費能力不但並無下降，還能有明顯升幅。怪不得今年新春時，國家主席習近平敢擲下豪言，說放眼全球經濟，中國這邊風景獨好。

相對之下，今年春節內地人到外國旅遊的人數，確實比2019年同期下降，但這大抵跟消費能力無關。過去幾年，中國人的民族自信提升了，不再像以往般崇洋，內地品牌與內地旅遊的吸引力也愈來愈大。你在內地的大城市行走，發覺街上國產汽車的比例明顯高於疫情前，原因不是內地人變窮，買不起外國品牌車子，而是人們開始覺得，中國自家製造產品不比外國遜色，既是如此，何必捨近求遠？