龍吟虎嘯：特朗普說得到難做到

特朗普為美國制訂的全球戰略，是為了實現「美國優先」、「美國第一」、「讓美國再次偉大」。特朗普上台時，要同時解決「中國問題」和「北約歐洲問題」，他認為這兩大問題都讓美國吃了虧，大大影響美國的霸權和實力。

對解決「中國問題」，特朗普採取了進攻策略，打貿易戰、科技戰，在政治、經濟、軍事上遏止中國發展，從中國身上賺取更多更大的實際利益，弱中國、強美國。對解決「北約歐洲問題」，特朗普採取的是「收縮」策略，乃至「甩包袱」策略，讓北約自己多出「安保費」，讓歐洲企業多到美國投資。

特朗普認為，美國再不能幹那些又出錢又出力的傻事。歐洲害怕俄羅斯，那是冷戰時期的事。二戰後，美國為了「重建歐洲」對抗蘇聯，組建了北約，此乃形勢需要，現在特朗普眼裏沒有這個需要了。在他看來，蘇聯瓦解了，俄羅斯威脅不到美國了，他和俄羅斯總統普京交情不錯，沒必要為了「保護歐洲」再花那麼多財力，讓只顧着自己荷包的歐洲坐享「安全」，佔盡美國便宜。於是，特朗普上台後就一個勁兒地讓北約多掏銀子，以「商業原則」辦事，誰使用誰出錢，特朗普這樣做令歐洲大感驚慌，誰都很吃不消。

令人更沒想到的是，特朗普曾於2018年下令讓美國退出北約。美國記者修托在即將出版的新書《大國回歸》中披露，時任白宮幕僚長的凱利回憶2018年北約峰會期間，特朗普時常咆哮，猛數北約不是，常說「我比他們聰明」。凱利說，他嘗試向特朗普解釋北約的重要性，但特朗普總是堅持己見。美國一名前高官也透露，特朗普曾經向時任參謀長聯席會議主席米利和時任國防部長埃斯珀下令，要求美國退出北約。看來，特朗普對北約的存在和佔了美國的大便宜是「深惡痛絕」的，又是咆哮怒罵，又是下令退出，只是那段時期他是說得到做不到，今後若再任總統又會怎樣呢？