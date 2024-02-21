合謀安排2名15歲女賣淫 4男女囚18至45月

【本報訊】一名男子涉與淫媒合謀，利誘兩名年僅15歲少女賣淫，給予她們現金100至1,000元以及冒牌手袋頸鏈等作報酬，執法人員在Telegram發現涉案賣淫貼文揭發事件。涉案男子及另外3名與案有關人士被捕，早前承認導致另一人賣淫罪等共17罪，區院暫委法官黃士翔昨判處4人監禁18至45個月不等。法官指案件是集團式經營，雖然沒有涉及威嚇或使用武力，辯方亦強調事主是同意性交易，但法官認為年幼女事主們心智未成熟，成年人應加以勸阻，不應利用她們的無知而獲益，眾被告卻以金錢利誘事主賣淫，需判囚以懲。

本案4名被告為李家良（45歲，地產中介）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工），及女被告廖靜雯（33歲，鋼琴老師）。鄭承認獨自面對的12項控罪，另與司徒詠祖同承認一項導致另一人賣淫罪，以及與廖靜雯同承認一項依賴他人賣淫維生罪，鄭被判監45個月，為判刑最重；司徒判囚19個月，廖判囚18個月。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製作及管有兒童色情物品共3罪，被判監21個月。

兩事主有創傷後遺症 法官引述眾事主的創傷報告，指兩人就本案所受的影響很大，且有創傷後遺症，有事主更出現消極自我認知及感內疚自責。

案情指，2021年初，被告李家良認識淫媒「波波」，即女子廖詩敏，廖詩敏被捕後去世。2021年11月，Ｘ認識被告司徒詠祖。翌年3月，司徒向被告鄭嘉華提供Ｘ的照片，鄭將資料轉交「波波」，「波波」再轉發照片予李家良，李同意支付二萬元作性交易，惟Ｘ事後只收到100元。

就着女事主Ｙ，案情指，2021年5月11日，Ｙ透過交友程式認識鄭嘉華，Ｙ認為鄭是她男友。鄭則煽惑Ｙ傳送自拍裸照給他，以及4度與Ｙ性交，並拍下影像。鄭又要求Ｙ做娼妓，Ｙ同意。Ｙ先後4度進行性交易，獲得1,000元、冒牌手袋及頸鏈作報酬。案件編號：DCCC 726-728/2023