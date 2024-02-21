黃大仙祠 盜許願池錢幣 67歲貪心漢就逮

蓮花雕塑中取走數十元被拍下 社交網站近日瘋傳短片，顯示一名男子於上周在黃大仙祠的許願池洗手，期間疑順手牽羊，取走蓮花葉上的錢幣。執法部門經調查後，前日在深水埗區拘捕涉案男子，初步相信他偷去數十元許願錢幣。另在去年8月至本月，多間便利店及餐廳報案指有現金失竊，人員經調查後於前日拘捕兩名中年男子，他們涉嫌在獲聘後犯案，並與9宗同類案件有關，涉款超過10萬元。

近日有網上短片流傳，顯示一名男子懷疑在嗇色園黃大仙祠內的許願池檢走錢幣。黃大仙區執法人員經情報搜集及翻查閉路電視錄影片段後，鎖定一名懷疑涉案人士。至前日，人員掩至深水埗區，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓葉（67歲）男子，並把他帶走扣留調查。據了解，被捕男子涉嫌於上周四（15日）中午，從黃大仙祠的許願池內盜走數十元的許願錢幣。

據有關片段所見，一名男子在許願池的蓮花雕塑洗手，繼而順手取走蓮花葉子上的硬幣，其後又佯裝洗手。由於拍片者不值其所為，遂尾隨對方並當面斥責：「你入晒鏡喇！」該名男子聽罷回頭一望，片段至此結束。

受聘期間偷錢 兩男涉9案落網 此外，去年8月至今年2月，執法部門接獲全港多區多間便利店及餐廳的負責人報案，指有員工在工作期間偷取現金，另有一餐廳報案指營業後被前員工爆竊，打開收銀機掠走現金。案中共有9間店舖受害，損失金額約10.9萬元，最大一宗損失約1.8萬元。

人員經深入調查後，發現兩名懷疑涉案男子，其犯案手法是前往不同便利店及餐廳尋找工作，受聘後僅工作數天，期間趁他人不察，偷走收銀機內的現金。至前日，人員在尖沙咀區以涉嫌「盜竊」及「爆竊」，拘捕兩名分別41及48歲本地男子，同時在其住所檢獲犯案時穿着的衣物。二人俱已被扣查，稍後會被起訴相關罪名。

另外，前日傍晚6時許，執法部門接獲葵涌石籬（二）邨商場一間店舖負責人報案，指其店內一罐價值326元的奶粉及一支價值68元的洗頭水，懷疑被人盜去。葵涌區執法人員經調查後，於同日傍晚約6時20分，於石籬（二）邨商場內，以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名56歲女子，並且起回涉案失物，被捕人士已被扣留調查。

拘商場雌雄賊 檢奶粉洗頭水 同時，執法部門早前接獲葵涌石籬（二）邨商場一商店負責人報案，指其店內的沐浴露懷疑被盜去。葵涌區執法人員經深入調查後，昨日在石籬（二）邨，以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名懷疑涉案的59歲本地男子。行動期間，人員發現該名男子懷疑在該商場一便利店盜去一支飲品，被捕男子已被帶走扣留調查。