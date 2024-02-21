致命工業意外頻 勞處職安警示被指低效

【本報訊】去年本港發生23宗致命工業意外，但勞工處數據顯示，截至上月中，僅有8宗完成調查，當中2宗致命意外均不適用職安健法例，其餘6宗則正進行司法程序。有工業意外的家屬指，親人在清拆村屋時被石屎壓住死亡，其後揭發工人並無相關經驗卻被要求做清拆工作，質疑當局監管不足。勞工處的職安警示應用程式亦被指內容千篇一律，有6宗致命意外均未見發出警示。

去年23意外 僅完成8宗調查 按照現行機制，在嚴重或致命工業意外發生後，勞工處會在網頁、專設應用程式發出「職安警示」，提醒業界採取安全措施。不過，去年有6宗致命意外發生後，勞工處均沒有發出「職安警示」。

該處解釋，當中3宗致命意外事件其後已上載網頁，另外的3宗因不適用職安健法例，包括涉及自然死亡及非僱員身份，因此無發「警示」。

勞工處表示，會改善「職安警示」內容及發放方式，最快今年第一季正式推出。現時該處正試行新版本應用程式，新增動畫講解「警示」內容，方便業界接收及轉發，並增設舉報功能，容許匿名投訴安全問題。他說，就意外初步調查，若掌握到清晰理據，或可於短片中加入有關分析。對於公開工業意外調查結果的建議，他指由於或涉及司法程序，要小心處理，透露將檢視職安健法例，可一併考慮有關做法。