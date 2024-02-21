啟德地盤 約20樓冧棚 工友2死3傷

勞處急發停工通知書 啟德發展區一個私樓地盤，昨日下午一名繫有安全帶的女工，在其中一幢興建中的大廈外牆進行安裝工程期間，中高層一幅棚架突然塌下，地面一男3女工友猝不及防慘被塌棚擊中。人員趕至救援，當中兩女工重創昏迷，送院後不治，其餘一男兩女工友俱告受傷送院。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，多個部門正就事故原因展開調查。

慘死兩名女工分別姓黃（68歲）及姓林（54歲），事發時她們途經上址地面，詎料遭遇橫禍。據了解，黃婦從事地盤工作逾30年，早年離婚，有一名現已成年、並已投身社會工作的兒子。由於需要供樓，因此她仍要工作，屬家庭經濟支柱。至於林婦已婚，丈夫及妹妹接報後已趕往醫院了解，其丈夫情緒非常激動，其兩名兒子已從內地趕赴香港。

外牆正進行安裝工程 事發現場為承富里2號「澐璟」建築地盤。昨日下午4時許，一名繫有安全帶的女工，在一幢樓高30多層、興建中的大廈19樓外牆進行安裝金屬鋁板及玻璃工程。期間，其中一幅搭建在外牆、面積約15米乘30米的棚架突然鬆脫塌下，地面剛巧有一男3女工友途經，結果他們走避不及慘遭棚架擊中，當中兩女工被困，地盤安全主任驚悉發生意外，慌忙報案求助。

救援人員接報趕至現場，在棚架下搜救及登樓搜索，結果發現多名傷者，其中黃婦及林婦重創昏迷，被急送聯合醫院搶救後傷重不治。餘下姓黃（45歲）男工、姓李（51歲）及姓吳（43歲）女工，他們分別頭部、手腳及胸口受傷，經送往伊利沙伯醫院救治後，一人情況嚴重，其餘兩人穩定。執法人員圍封地盤，並聯同其他部門展開調查。

勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害始可復工，同時將循設計、架設及檢測棚架等方面調查，若調查中發現有任何人違反職安健法例，處方必會提出檢控。根據資料，地盤承建商沒有死亡及嚴重意外前科，地盤於本月14日（大年初五）復工，復工後曾委派合資格人士檢測棚架。

屋宇署強調，承建商有責任確保竹棚架的豎構安全和穩固，包括在棚架的設計、以及棚架的豎設、維修和拆卸工程。署方會全面調查事故原因，包括棚架作為一種臨時建築工程是否符合《建築物條例》的要求，以及註冊承建商及相關人士有否妥善履行責任。如發現有人違反《建築物條例》，屋宇署會嚴肅跟進，包括向相關人士提出檢控，以及轉介承建商紀律委員會進行紀律研訊。

資料顯示，位於啟德跑道區的樓盤「澐璟」，由華潤置地（海外）及保利置業集團合作發展。項目合資公司名氣創建有限公司回應稱，高度重視啟德承富里地盤發生棚架倒塌一事，並感到難過，對工友家屬表示深切慰問。公司已責成承辦商嚴肅跟進及向受影響工友提供適切支援。相關部門正調查意外原因，承辦商將全面配合調查。