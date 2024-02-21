九龍城辣跑與綿羊仔碰撞

【本報訊】昨日早上8時許，一輛林寶堅尼跑車，沿九龍城太子道東往土瓜灣方向行駛，當駛至九龍城世運公園迴旋處時，司機懷疑收掣不及，跑車與一輛綿羊仔電單車相撞。執法人員接報到場，意外中兩車輕微損毀，姓林（49歲）跑車司機及姓王（49歲）鐵騎士均沒有受傷，意外原因及經過有待調查。