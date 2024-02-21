2月21日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月21日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
九龍城辣跑與綿羊仔碰撞
涉事跑車及電單車。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日早上8時許，一輛林寶堅尼跑車，沿九龍城太子道東往土瓜灣方向行駛，當駛至九龍城世運公園迴旋處時，司機懷疑收掣不及，跑車與一輛綿羊仔電單車相撞。執法人員接報到場，意外中兩車輕微損毀，姓林（49歲）跑車司機及姓王（49歲）鐵騎士均沒有受傷，意外原因及經過有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240221-0221_00176_226/九龍城辣跑與綿羊仔碰撞
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc