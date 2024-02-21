科技園內公司增至1700間 下月辦職業博覽

【本報訊】本港近年銳意發展科技產業，香港科技園公司主席查毅超昨出席傳媒春茗時表示，2023年是成果豐碩的一年，科技園積極向海內外推廣，去年園內的公司增至1,700間，較前年的1,200間增幅逾四成。科技園公司將於下月8日舉辦大型創科職業博覽會，提供超過3,000個園區公司職位及實習空缺，協助園區公司吸納人才。自本港實施「高端人才通行證計劃」後，科技園支持「搶人才」政策，去年與高才通人才服務協會合辦招聘活動，據協會表示，有超過70名高才在科學園覓得工作。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科學園2024年將實現全面發展，與前海協同，將香港研發中心做得更加完善，並繼續做好搶人才和培育人才工作，給予年輕人多一點機會從事創科工作，吸引全世界人才來港。至於去年暑假試行的「環球實習計劃」，將會增加名額，並與全球多間頂尖學府合作。日前已接獲超過120位來自史丹福大學、清華大學及新加坡國立大學等的海外學生申請。

科技園公司將挑選最多30名申請者參與實習，親身體驗科學園充滿活力的創科生態圈，吸引他們學成後來港工作以至創業。園區目前有多間公司近日於本地及海外屢獲殊榮，包括 AI Guided、GRST、水耕細作等，分別為視障人士提供導航及路綫引導的智能腰帶、環保水性鋰電池、全環控智能水耕種植機，另有自動調酒機。

首批租戶進駐深圳分園 而位於福田的深圳分園，查毅超指首批租戶已進駐，未來會支援科技企業及人才開拓內地市場，協助內地企業與香港科技企業接軌。公司今年與7間園區公司於本月底前往西班牙巴塞隆拿，參加「全球流動通訊大會」。黃克強亦會率領8間園區公司前往中東，參加世界級創科盛會，更會連同生物科技企業主辦研討會，推廣香港發展生物科技優勢，亦會拜訪沙特阿拉伯及阿聯酋政府的科技及經濟部門、創科發展機構及企業。