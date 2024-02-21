東呼即應：假期市道無改善 商家擔憂迎燶年

東呼即應深入社區 店主紛嘆北上成拖累 今年甲辰龍年跟以往的龍年有少許不同，除了是疫後，中港恢復通關的第一個農曆新年，也是首次有內地官媒在英譯龍年時，棄用「Dragon」（龍）而改為音譯的「Loong」引發國內外熱議。有本地商家指出，今年雖然人流有所增長但並不能帶動消費，更有協會表示新春假期本港是「旺丁不旺財」。不過從整體經濟市道的角度出發，有人就「Loong」和「燶」發音近似，又跟「Loan」（欠債）同音Year of Loan，要靠借貸度日似乎不是太好。《東呼即應》團隊深入社區了解本地商戶對龍年市道有甚麼願景，又了解一下留港消費的市民如何看今年的賀歲氣氛。

店主黃先生表示，今年生意反而不如往年，因為有許多市民回內地過年，或是選擇北上消費，導致今年銷售情況出現困難，預計生意會差三至五成。另一店主葉小姐亦表示，今年人流量雖然變多，但消費人數減少，去年生意反而好過今年；她指出去年因為市民習慣了疫情，加上不能外遊而留港消費，生意較今年好，目前來看暫時生意一般。

冀政府多宣傳港特色 花店負責人Tiffany表示，今年人流不如去年，不少市民選擇北上消費，或將錢留着回內地旅行過年。Tiffany續稱，其花店相對比較年輕化，希望即使銷售傳統年花，也可以有年輕活力的特色，令客人有不同的感覺。就其店的年花來說，蘭花較好賣，而比較有特色的吸色蘭花，例如「馬卡龍色」蘭花都是年輕一輩會選擇購買。至於對2024年生意有甚麼期望，Tiffany表示保持樂觀心態去面對。

市民北上消費之風，令本地商家苦不堪言，但從另一方面來看，實際上全面通關也可令世界各地的人來港消費。食品公司負責人伍尚鈞稱，不僅是內地的旅客，東南亞旅客亦會在港購買產品回鄉過年，對比疫情之前，銷售額增加了一至兩成。被問到政府是否應繼續推出更多類似夜繽紛的措施，伍表示當然希望，在本港許多不同地區，都有很多有其特色的香港商品銷售，希望政府可以多加宣傳。

各界促全面撤辣救市 踏入龍年，大家都有不同期望，相信港人最想看到的，就是本港經濟可以盡快復甦，最好是盆滿缽滿賺大錢。事實上香港零售管理協會上周四（15日）亦表示，雖然新春假期期間，遊客帶動本港化妝品及鐘錶珠寶表現有所增長，但遊客的消費力不強，簡單來說就是「旺丁不旺財」，該會又坦言本港零售銷售水平，很難在短時間內回復疫情前水平。同時政府將於本月底公布新一份財政預算案，有政黨要求政府取消樓市印花稅，全面撤辣同時減免股票印花稅，反映不少市民的心聲，港府會否從善如流，相信很快便有分曉。

店主葉小姐稱，今年人流量多了，但購物的人少了。 東網版面新設計一撳即睇 本港經濟尚未復甦，市民購物仍然手緊。 東呼即應爆料熱線