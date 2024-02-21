政府擬再加煙稅 煙民：無助戒掉

【本報訊】吸煙與健康委員會倡議政府再一次增加煙草稅，以達到世衞「煙稅要佔零售價75%」建議，長遠煙草政策關注組對此表示強烈反對，代表昨日到政府總部向有關部門提交意見書。關注組過去一周設置意見箱收集煙民意見，絕大部分煙民表示加稅不會對他們戒煙有幫助，七成人表示近期有在港見過售價低於50元的香煙，反映私煙問題嚴重，促政府不要推行任何會助長黑市買賣的政策措施。

意見亦揭私煙氾濫 關注組為搜集煙民對「增加煙稅」及「私煙問題」的意見，過去一星期在各區放置了8個「煙頭投票箱」，獲得近千個回覆。絕大多數煙民表示「政府再一次加煙稅，『唔會』對他們戒煙有幫助」。有約七成煙民表示「近期喺香港『有』見過賣得平過50元一包的香煙」。根據世衞數據，在逾190個國家或地區中，只有不足40個國家或地區的煙草稅達到建議的「75%標準」或以上，然而40個國家或地區的吸煙率卻有高有低，反映煙稅佔比高低與吸煙率之間無直接關係。

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律認為，這次的「投票結果」正好反駁「增加煙草稅有效提高煙民的戒煙意欲」的說法，又重申非法私煙開始普及化，不宜推行任何會助長黑市買賣的政策措施。他指「煙稅佔比高」的地區，吸煙率不一定低，兩者之間無直接關係，而世衞這項「煙稅要佔零售價75%」的建議有些附帶條件要跟從，其中包括實施高煙稅的政府，與鄰近經濟體系的煙稅政策上必須有所協調，否則會衍生「跨地域非法走私」問題。