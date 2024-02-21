垃圾徵費走塑愈解愈亂 市民難預算 環保署辦簡介會 推關愛隊宣傳

【本報訊】原定在4月1日實施的垃圾徵費，因政府愈解愈亂，市民無所適從，最終押後至8月1日才推行，但隨後首階段「走塑」4月22日又「殺埋身」。政府找關愛隊協助宣傳，環境保護署昨舉辦簡介會，向關愛隊講述垃圾徵費最新推行安排及「走塑」細節。

聲稱非為懲罰市民 環保署署長徐浩光在席間聽取了關愛隊成員對垃圾收費各項準備工作和相關減廢回收措施的意見，指政府推行垃圾收費的原意是希望鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體都市固體廢物棄置量，又重申推行垃圾收費絕不是因為政府希望藉此帶來額外收入，亦非旨在懲罰市民。

他續稱，要順利推行這項涉及全港各界的政策，地區力量的支持十分重要，呼籲關愛隊成員在地區工作中，聯同區議員及其他地區人士大力支持和協助環保署的宣傳及政策解說工作，一同協助市民為垃圾收費做好準備。

除了昨日在禮頓山社區會堂的簡介會外，環保署會在九龍及新界區舉辦另外兩場簡介會，為他們解釋垃圾收費的安排及執行細節，以便他們向市民解說。環保署亦已向各區民政事務處發送垃圾收費的宣傳物資，以派發予區議員及關愛隊成員使用。