長假出境者多過訪客 政府死撐常態

【本報訊】當局表示，不少在疫情期間轉到其他地方舉辦的會展活動，將會回歸香港舉行，但農曆新年一連8日假期，香港居民出境人次就達約228萬。政府昨日表示，農曆新年假期香港人外遊人數比旅客訪港入境人數多，是多年來的常態，尤其是在長假期，外遊人士和訪港旅客比例，大約是1.5至2.5比1，又指原因之一是去年因為疫情結束，出外旅遊出現報復式情況，加上兩地來往頻密，一小時生活圈交通配套日趨完善，南北往返亦成為常態，有很多香港人回內地探親和公幹。

在旅客訪港方面，政府指農曆新年假期一連8日有143.6萬旅客人次訪港，當中有125.5萬內地旅客人次訪港，日均人次達15.7萬，較去年十一假期高出15%，超越2018年同期，政府指去年過夜旅客平均在港逗留3.6晚，較疫情前的3.1晚已增加16%，酒店入住率理想，首數日達到九成，在煙花匯演日當晚連偏遠酒店也爆滿。

指會展活動將回歸 政府又提到，過去因疫情而轉去其他地區的活動也回到香港，例如亞太區皮革展、去年移師新加坡美酒展、美國最大的流行文化和時尚展覽。政府會繼續多管齊下推動盛事經濟，包括巴塞藝術展、珠寶展等，2024年亞博館和會展亦將舉行310場展覽活動，估算每150萬遊客可帶來0.1%GDP增長。

針對新加坡重金吸引美國天后Taylor Swift開演唱會，當局指不同地方有不同方式，而香港和其他城市不斷競爭，其他城市也不斷求進，會繼續在這方面努力。至於不同演唱會活動，會按實際情況爭取，香港也一向舉辦不同演唱會，會確保本地有足夠吸引力和競爭力，但強調公帑要用得其所，有足夠回報效益。