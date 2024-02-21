陳沛敏：黎冀美政客訂閱 從而獲政治庇護

指黎智英推英文版《蘋果》為打國際線 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供。陳供稱，《蘋果日報》比較支持及諒解示威者，以她理解，黎智英為打「國際線」，遂開設英文版《蘋果》，黎亦不諱言希望美國政治人物訂閱，以得到政治庇護。另外，陳相信因黎的私人助理Mark Simon與外國媒體較相熟，故黎會叫對方協助宣傳。

庭上展示黎智英在2020年5月傳給本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹的訊息，黎說「馮睎乾提議英譯新聞電子版諗得過，反正現在翻譯網站翻譯成本低而快」。陳沛敏指，上述談及的建議，是馮睎乾在題為〈不撐蘋果的100萬人〉中作出。陳確認，2020年5月10日，黎智英開立名為「English News」的WhatsApp群組。在開立群組前，黎曾在飯盒會等場合，談及辦英文版《蘋果》。

黎着Mark Simon尋彭斯訂閱 控方另展示多則由黎智英傳訊的訊息，顯示黎着Mark Simon嘗試找美國前副總統彭斯訂閱《蘋果》英文版，又吩咐下屬毋須平衡報道，只需「偏黃」觀點。黎智英亦曾說「我們主要目的是外國人撐蘋果日報，尤其美國政治人物訂閱蘋果對我們政治庇護更重要」。陳指，以她理解，黎智英辦英文版《蘋果》其中一個目的，是打破本港英文報紙由《南華早報》的壟斷，也為吸引國際關注香港發生的事。陳稱，黎智英覺得若彭斯訂閱，會提升《蘋果》知名度，一旦《蘋果》被打壓，美國等外國政府或施壓，例如出言譴責，或採取制裁行動。而外國人訂閱，亦可視為對《蘋果》及黎智英的支持。陳供稱，黎智英常常向張劍虹談英文版內容的想法，而黎智英覺得毋須在實體版《蘋果》設英文版，因實體報紙只在香港發行，很難讓外國讀者讀到。

另外，控方展示題為〈羅哲斯：最可怕的母親節〉，文中所指羅哲斯（即羅傑斯）是「香港監察」始創人。陳確認，黎智英事前曾把文章內容交給她，看來急着要她處理，她遂交予同事，並寫成上述報道。陳沛敏說，2021年6月被捕後獲准保釋，當時很多同事擔心公司會否倒閉，她遂就此事宜查問董事會。陳不諱言，她當時覺得《蘋果》應該結束營運，因為她不能擔保「同事繼續做落去會唔會畀人拉」。

陳坦言，《蘋果》比較支持及諒解示威者的處境，認同他們的訴求，其中一個原因是普選等訴求，符合黎智英支持民主的取態及價值取向。陳舉例，立會示威事件中，《蘋果》想多報道示威者心聲，讓運動持續。陳稱，以她理解，打國際線意思是尋求國際關注及支持，例如若受鎮壓，國際社會會出聲。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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