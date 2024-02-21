東鐵月台加裝閘門 4站料上半年竣工

整項工程預計明年內完成 因應沙中綫項目已完全通車。港鐵東鐵綫去年中起，陸續在13個原有的車站，安裝月台自動閘門，其中馬場及落馬洲站已完成安裝並投入服務。沙田、上水、大埔墟及大圍站的工程亦預計會在今年上半年完成，至於粉嶺、火炭、太和及九龍塘站，以及其餘車站，則會在本月起及第4季陸續安裝。港鐵預料，今年底將有9個車站完成安裝，整項工程料明年內完成。

港鐵機電工程建造總經理梁志添指出，東鐵綫自動月台閘門安裝工程去年5月正式開始，其中馬場及落馬洲站全部閘門已於去年投入服務；大埔墟、上水、大圍及沙田站正進行工程，預計今年上半年完成。粉嶺、火炭、太和及九龍塘站則於本月起的半年內陸續展開，料至今年底將有9個車站完成安裝。至於餘下的羅湖、大學及旺角東站，則因車站月台弧度較大，工程難度較高，將於今年第4季起陸續展開，最快明年完成全部13個車站月台閘門的安裝。

各站地理條件不一 具挑戰性 整項工程涉及13個東鐵綫車站、合共35個月台，每個月台需安裝45對自動閘門，安裝總數近1,600對，閘門總長度近8,000米。梁志添表示，月台閘門安裝工程具挑戰性，由於各個車站的地理條件不一，團隊須於安裝閘門前完成各項前期工序，包括鞏固月台結構等，以承托每對重約半噸的閘門。

梁續指，目前主要在夜間非行車時間進行工程，包括於安裝前最後確定月台狀態適合安裝閘門，分3次將約半噸重的閘門等部件，搬運到裝嵌位置，並接駁超過100條線纜，以連接電力、信號、控制等12個主要系統，最後檢查及測試閘門開關、障礙物偵測等功能。

梁又指，通過馬場及落馬洲站的經驗，團隊更了解各個工序如何迅速應變，並適應安裝速度等，部分車站工程可提早動工，形容進度理想。被問到安裝閘門有否減少墮軌意外，梁說暫未有詳細研究，但感覺乘客使用車站更加暢順。

此外，今年初會展站曾有列車埋站時未有開啟幕門，只開了車門，令乘客未能成功落車，而列車之後如常關門開出。梁稱，幕門背後連接眾多系統，相信只是個別事件，會定期維修及檢視所有設施。