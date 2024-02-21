醫健：健康在您手：北歐式健步 有助減脂

大眾開始認識步行對身體的各種好處，不少服務使用者均詢問怎樣步行才能為健康帶來最大裨益。「北歐式健步」是一種步行運動，不同之處是步行時雙手持有特定步行杖。即使是與一般步行同一斜度或速度，根據身體狀況及年齡等因素，進行「北歐式健步」亦比一般步行消耗多18%至67%或更多的卡路里，原因是一般步行主要使用到腰部或以下的肌肉，約佔全身肌肉的50%；至於北歐式步行，由於雙手持有步行杖配合步伐而擺動，上身肌肉亦能運動到，全身肌肉使用率更高達80%至90%。