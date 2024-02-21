醫健：健康在您手：北歐式健步 有助減脂
大眾開始認識步行對身體的各種好處，不少服務使用者均詢問怎樣步行才能為健康帶來最大裨益。「北歐式健步」是一種步行運動，不同之處是步行時雙手持有特定步行杖。即使是與一般步行同一斜度或速度，根據身體狀況及年齡等因素，進行「北歐式健步」亦比一般步行消耗多18%至67%或更多的卡路里，原因是一般步行主要使用到腰部或以下的肌肉，約佔全身肌肉的50%；至於北歐式步行，由於雙手持有步行杖配合步伐而擺動，上身肌肉亦能運動到，全身肌肉使用率更高達80%至90%。
研究指出，北歐式步行有減少脂肪、減輕痛症、減少壞膽固醇同時增加好膽固醇、減少血脂中的三酸甘油脂、改善心肺功能、增加耐力、肌肉力量及柔韌度等好處。由於雙手持步行杖步行，對平衡力較差的長者和患有膝關節痛人士更為安全和穩定。
持特定步行杖 以手掌發力
一般而言，平地或一般適合進行步行運動的地方可進行北歐式步行，例如海旁或運動場內的跑步徑。北歐式步行杖與行山杖設計不同，行山杖手柄與手帶可分開使用，並以手腕發力；北歐式步行杖手柄帶有手套或手帶，以手掌發力。北歐式步行杖設有不同重量，可選擇自己能承受的重量。步行杖高度調校至站立時胸口位置，步行時雙手自然擺動，步行杖約45度角指向地下。
另外，北歐式步行屬低強度低撞擊性運動，建議可每周進行5次，每次45至60分鐘，如有疑問亦可向健康教練等專業人士查詢。
最後，獨樂樂不如眾樂樂，建議多與朋友一起步行，邊運動邊聊天感覺時間也會過得更快。
聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎
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