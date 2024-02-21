14億升級醫健通惹疑 當局自詡超級無敵平台

【本報訊】當局早前提交文件，披露計劃在未來5年，花費約14億元將「醫健通」升級成「醫健通+」，集統一電子病歷、治理流程、健康工具及數據平台等功能於一身。相關官員表示，「醫健通」目前載有約600萬人的健康資料，形容「醫健通+」是「超級無敵」的健康平台，理應投放資源。

醫衞官員昨出席立法會會議指，「醫健通」現今已有近600萬人登記，佔全港人口近80%，應用程式下載逾320萬次，電子健康紀錄的每月平均讀取量逾25萬次。他指，「醫健通+」其中一個方向是冀市民不用再攜帶實體X光片等，而將相關紀錄數碼化儲存在程式內，亦會考慮整合現時醫管局的應用程式「HA Go」。

稱可容納跨境醫療數據 對於有議員質疑，「智方便」平台只需約1.9億元撥款，「醫健通+」卻需約14億元；醫衞官員指，「智方便」並不是一個資料庫，而「醫健通+」則可載入全港700多萬人由出生到死亡的資料，亦可容納跨境醫療數據，故值得投放資源，若以照顧全港700萬人計算，每人花費僅約200元。官員又指，病歷互通百利而無一害，能避免病人重複檢查、浪費資源，但明白私家醫生的難處，推行「醫健通+」時會循序漸進，當局亦會提供技術協助，強調立法管制是「最後一招」。