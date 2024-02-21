醫專擬改評核 避一試定生死

【本報訊】目前本港專科醫生培訓需時6至7年，醫學專科學院計劃參考國際趨勢更改培訓模式，改用以能力為本的評核方法，避免「一試定生死」，部分分科學院已改用新模式，將統籌轄下15個分科學院改革評核方式，但強調無意縮短培訓時間。至於當局將就「預設醫療指示」立法，醫專指執行細節上可能會引起爭拗，須小心研究相關法律責任。

強調無意縮培訓時間 現時本港專科醫生培訓沿用「3+3」或「3+4」制度多年，設中期試及畢業試。醫專主席梁嘉傑昨日出席傳媒春茗表示，不同的醫生學習速度不一，考試能力亦未必與自身能力完全掛鈎，若單靠一次考試決定其專科醫生資格，或未能全面評核醫生的技能和知識；因此計劃改用以能力為本的評估方法，將評核醫生能否在臨床工作環境做到特定診症。

醫專副院長李錦滔表示，全球醫學教育都趨向不再單靠中期試或期末試，評定學員能力，而是持續評估他們在工作期間的表現，醫專可擔當統籌及領導的角色，讓轄下15個分科學院，逐步脫離傳統評估方法。不過他指出，培訓時間本身有作用，讓醫生接觸到適當數目的病人，目前無意縮短培訓時間。