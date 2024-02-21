去年本港人口重回750萬大關

【本報訊】持續幾年的移民潮一度令本港人口減少，政府統計處昨日公布去年全年最新人口統計，本港人口有止跌回升之象，去年本港人口臨時數字升至750.31萬人，按年增加3.05萬人，升幅為0.4%，當局指數字已連續兩年回升。香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，最新人口數據反映淨移入的人數已經逐步填補自然減少的人數，促當局研究留住人才的方法，包括令透過專才或優才計劃來港的人士安心留港工作及生活。

政府統計處昨日公布，去年年尾本港人口的常住居民有722.86萬人，流動居民則佔27.45萬人。該處修訂去年中的人口總數為753.61萬人，常住居民亦修訂為725.32萬人，流動居民則修訂為28.29萬人；至於2022年年中至2023年年中的人口變動率亦修訂為正2.6%。

逾4萬單程證持有人移入 當局分析去年底與2022年年底的人口變動，指去年共有5.17萬名香港居民淨移入，包括4.08萬名單程證持有人的移入，以及1.08萬名其他香港居民的淨移入。但人口老化及死亡人數持續增加，期內人口仍自然減少2.12萬人，新生人數有3.32萬人，死亡人數則有5.44萬人。港府表示，人口在復常後已連續第二年上升，其中一個原因是疫情期間留在外地的香港居民去年陸續返回香港。