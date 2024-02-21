港建築成本貴絕亞洲 倡善用科技精簡審批

【本報訊】近年香港工程建造時間和價錢不斷上升，加上政府將開展北部都會區、交椅洲人工島發展等大型工程項目，建造業的預計未來10年總工程量值每年高達約3,750億元。有議員表示，現在「建築成本貴過地價」，建造成本高企，即便維持「辣招」也沒有作用，建議政府應精簡審批流程、引用創新科技，以減低成本。

議員劉國勳表示，政府每年工務工程開支約1,200億元，建造成本貴絕亞洲，普遍較新加坡高出約五成，較內地一線城市如深圳高出多達5、6倍，削弱香港的競爭力，而建造成本不但影響樓價，更影響各行各業，包括租金等增加企業的營運成本。

就此問題，劉指《建築物條例》於1956年制訂至今從未修改，因此應進行一次「大刀闊斧」的檢討，研究精簡工程審批流程，訂明及統整建造標準。他指建築師日常平均要花近四成的時間來處理政府的審批程序，超過一半建築師日常主要工作是項目管理，只有近兩成半的建築師的主要工作負責建築設計，冗長的程序及行政工作，不但對人手造成壓力，亦拖長工程的時間，建議減少重複審批程序，理順標準不一，並透過使用新科技，以減省審批時間及成本。

議員指最少可減20%成本 另外，他亦建議設立專責部門或擴大項目促進辦事處的統籌職能，並引進創新建造科技、技術及物料，便利及鼓勵業界廣泛應用。劉表示以現時每年約1,200億元政府工程計算，如按照上述建議改善，目標最少看到減兩至三成的建築成本，而有關措施亦涵蓋私人工程，預計整體社會工程成本將可減達過1,000億。