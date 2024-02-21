深水埗規劃研究 劏房戶斥資訊唔夠

居住在深水埗80呎劏房的陳先生指自己是長期病患，正在申請綜援，他希望重建後有地方居住，以及市建局「唔好去到咁盡」，他又指若自己日後需要搬去其他區份，就醫上需要重新登記、進行一系列手續，才可再看醫生，因此希望留在深水埗，且深水埗物價也更便宜。江小姐分別有13及15歲的兒子，他們在兼善里租住的樓宇被收購，由於持雙程證因此沒有資格申請公屋，她指市建局至今沒有和他們溝通，而她其中一名兒子患有ADHD（注意力不足過動症），因此難以適應環境。