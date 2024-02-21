深水埗規劃研究 劏房戶斥資訊唔夠
【本報訊】去年本港接連發生石屎剝落、鋁窗飛墮等事故，市區重建局於同年2月宣布展開「深水埗地區規劃研究」，包括約1,800幢樓宇，幾乎覆蓋深水埗所有的密集舊樓群。香港社區組織協會指當局必須謹慎處理，及早制訂通盤策略，而基層希望原區或就近地區安置、提供足夠公屋安置，並斥市建局研究基層劏房戶聲音不足，資訊欠奉。
冀原區安置編配公屋
社協於2023年9月進行《基層租客對深水埗地區規劃研究意見調查》，訪問了303名租住深水埗床位、板間房、劏房等劣質居所住客，有六成一的受訪者首選原區安置，六成八人希望編配公屋。
居住在深水埗80呎劏房的陳先生指自己是長期病患，正在申請綜援，他希望重建後有地方居住，以及市建局「唔好去到咁盡」，他又指若自己日後需要搬去其他區份，就醫上需要重新登記、進行一系列手續，才可再看醫生，因此希望留在深水埗，且深水埗物價也更便宜。江小姐分別有13及15歲的兒子，他們在兼善里租住的樓宇被收購，由於持雙程證因此沒有資格申請公屋，她指市建局至今沒有和他們溝通，而她其中一名兒子患有ADHD（注意力不足過動症），因此難以適應環境。
社協指市建局研究基層劏房戶聲音不足，而市建局公布深水埗研究，高達九成九的受訪者不知狀況或僅略知一二，八成三受訪者不清楚如何保障自己的權益。而受訪者最關心的重建議題是「安置及賠償方案」及「重建時間表、進度及流程」。社協指深水埗基層最關注貼身、實在及貼地的資訊，一旦資訊欠奉，他們無法掌握最新形勢，變相知悉權受損。
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