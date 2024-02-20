笑看天下：烏軍已如涸轍之鮒

烏克蘭因「彈藥不足」而撤出東部頓涅茨克州重鎮阿夫迪夫卡後，俄軍上周六已進駐並全面控制該地，俄羅斯總統普京形容係重要勝利。美國總統拜登則把烏克蘭此趟失利，歸咎於美國國會仍未批出軍援烏克蘭嘅資金，導致烏軍配給彈藥減少，呼籲國會必須盡快通過援烏法案，並且警告國會，若再耽擱將會使更多烏克蘭城市落入俄方。

拜登呢招「一味靠嚇」或許有啲奏效，呢！美國國家安全委員會發言人沃森強調，美國眾議院必須毫不拖延地批准額外嘅軍援烏克蘭資金。事實上，美國對以色列就慷慨得多，據美媒報道，美國一方面參與以哈和談，卻又準備向以色列提供數千萬美元武器。自以巴衝突以來，烏克蘭明顯受到冷待；拜登支持「兩國方案」，希望盡快結束加薩戰事，分析指拜登希望繼續推動原有嘅中東大戰略，以免美國喺中東嘅利益受以巴衝突影響。至於俄烏之戰，飽受戰火蹂躪嘅係烏克蘭，美國沒有切膚之痛，只是口頭表示「烏克蘭人民勇敢和英勇戰鬥」，如今佢哋彈盡糧絕，美國卻置身事外，不向基輔提供更多援助係荒謬和不道德嘅做法。

美國一說及「道德」問題，上帝就笑了！烏克蘭戲子總統澤連斯基相信感受特別深刻。佢喺慕尼黑安全會議上，亦曾不點名指部分盟友拖延軍援，致使烏方炮彈、遠程武器處於人為短缺狀態，使烏軍反擊受限，無異變相壯大俄軍力度。戲子總統不知反躬自省何以俄烏戰事以來節節失敗，本周六俄烏戰事滿兩年，有消息指英國正與美國等國合作，準備向烏提供可同時攻擊幾個俄方目標嘅新款人工智能無人機，或數月內付運。然烏軍目前如涸轍之鮒，奄奄一息，還等得及美國撥款及無人機嗎？