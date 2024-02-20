冰鑑春秋：海巡視頻跑哪兒去了

日前一艘大陸船隻被台灣海巡驅趕，導致翻覆造成兩死兩傷，引發兩岸軒然大波，台灣這邊主張該船違規越界，大陸則表示所謂禁止、限制水域根本不存在，海警局表示將在金廈展開常態化執法巡查行動，兩岸衝突恐將進一步升溫。

由於該船屬於沒有船名、船舶證書與船隻登記的「三無船」，故台灣方面認為執法有理，且是該船在遭遇台灣海巡查緝時自己驚慌失措、操作不當蛇行導致翻船，海巡人員也在第一時間打撈搶救，沒有任何過失，毋須承擔責任。台灣檢調也隨即啟動調查，初步釐清遇難兩人身上無明顯外傷，應該就是落水溺斃，而非其他外力導致的結果。

其實類似事件在金門附近海域頻繁發生，以近8年來說，台灣海巡驅離大陸漁船超過9,100艘次，扣留的船隻也接近400艘，將近80艘被沒入，裁罰款項也逾2.8億元新台幣。其中盜沙船將近20艘次，沒入16艘次，盜沙量逾2.5萬公噸，可見情況之常態化，只是因為沒有鬧出人命，才沒有引起兩岸的重視。

人命關天，事件既然發生，就應該嚴肅面對，而要釐清真相的最佳辦法，自然就是公布海巡驅趕的全程影音畫面，這樣就可以還原當時的全部過程，不必像現在一樣各說各話。可令人遺憾的是事件發生至今已經多天，台灣海巡卻還是沒有公布相關畫面，這種推託延遲的做法，反倒讓人覺得，是否整個執法過程有甚麼不可告人之處？否則明明可以迅速解決爭端，為何遲遲不肯作為呢？

大陸海警未來若真的在金廈海域常態化執法巡查，並且無視過往兩岸間的默契，台灣方面的空間將進一步被壓縮，兩岸更易產生糾紛，民進黨當局難道真的要搞到兵戎相見，才稱心快意嗎？