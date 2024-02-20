橫眉冷看：人民幣會急速貶值？

據外媒報道，不少跟中國有貿易關係的西方企業，估計人民幣在今年內會大幅度貶值，他們正為此而做準備。貨幣匯率是一個複雜問題，筆者沒有財經界的背景，故很難一言以斷，人民幣在短期內是否會再貶值。本文只是從理性上分析，假如人民幣要急速貶值，須考慮的層面甚多，在衡量種種利弊之後，中央不一定會如此選擇。

人民幣若然急貶，短期內最大的好處，是可以刺激出口業。不過，今日的中國跟以往不同，我們的經濟體已變得碩大無朋，牽一髮而動全身。若然中國用貨幣貶值的方式刺激出口，競爭對手勢必如法施為，到其時，南韓、印度、越南、印尼、泰國等地方，可能也爭相將本國貨幣貶值，形成惡性競爭，如此一來，說不定個個都是輸家。

1998年亞洲金融風暴爆發後，東南亞多國為了「保出口」，紛紛將貨幣貶值。當年外界認為中國早晚也會這樣做，但時任總理朱鎔基表示，中國是負責任的大國，一旦人民幣加入貶值潮，勢必在亞洲貨幣當中，造成互相踐踏的現象，故他承諾，人民幣不會跟風貶值，結果也確是如此。

近年北京似乎希望中國的國民生產總值（GDP），能盡快跟美國拉近距離，目前是美國的64%。GDP的高低是以美元為準，假如人民幣突然貶值兩成，GDP豈不是跌到只有美國的一半？這個結果，相信北京也未必樂意見到。

踏入2024年，美國可能會開始步入減息周期，美元匯率有下行的壓力，相對之下，人民幣理應上升才對。假如北京反其道而行，非但不讓「人仔」升值，反而要貶值，即使最終成功，恐怕也是事倍功半。點檢下來，中央未必會選這樣一條難行之路。