筆下風雲：美債成中美角力籌碼

中國去年不斷減持美債，即使美國商務部長雷蒙多訪華，亦沒有如美國所願增持，但這個態勢在「習拜會」後扭轉。美國財政部最新數據顯示，截至去年12月，中國持有的美債總額為8,163億美元，按月增加343億美元，繼續為全球第二大海外美債持有國。

誠然，去年底的習拜會後，中美均釋出關係緩和的訊息，其後更恢復中斷逾年的軍事溝通，而拜登亦在台灣選舉過後，第一時間表明不支持台獨。去年中國不斷拋售美債，全球多國也隨之跟風，弄得美國好不焦急。多名高層接續訪華，其中一個不會明言的原因，就是美國急欲中國停止拋售美債，並且增持。

很明顯，美債已成中美之間一個談判籌碼。目前美國利息仍然高企，買債收息是市場一個正常的投資行為，但更重要的是，中國可因應情況增持或拋售，若美國繼續搞風搞雨，中國大舉拋售即可；有需要討價還價，亦可購入一些，沒有甚麼大不了。

目前美國負債已超過34萬億美元，整個國家都是靠發債來維持經營，單是軍費開支，2021年已佔去美國國內生產總值的3.2%；2022年軍事開支則高達8,770億美元，佔全球各國軍費總和的近四成。由此可見，美國全靠發債來維持軍事霸權，一旦中國持續拋售美債，其他國家跟風，掀起骨牌效應，美國以債養債的政策便無以為繼，軍事霸權也難持久。尤其大選在即，拜登絕對不容有失。

當然，不懷好意者，又會嘲諷中國增持美債是向美國交保護費。這種輿論甚有市場，但事實是中國怕了美國，還是美國有求於中國？從美國高官不斷主動求見中方，包括沙利文、布林肯等，誰怕誰，誰求誰，不是顯而易見嗎？