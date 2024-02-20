強詞有理：新春火爆

在西方一面倒唱衰之下，中國經濟展現出強大韌力和潛力，今年春節消費市場更是異常火爆。看看這些數字就知道：8天假期全國國內旅遊出遊達4.74億人次，比去年同期增長34.3%，超越疫前水平；國內旅遊消費達6,327億元人民幣，與疫前的2019年同期相比增長了7.7%；全國電影票房總收入超過80億元人民幣，比去年同期增長18.5%，創下歷史新高。這些數字對其他國家來說簡直無法想像，全世界也只有中國才能做到，經濟崩潰云乎哉？

一年之計在於春，新春開局良好，接下來也就不會差到哪裏去。去年中國GDP增幅是5.2%，雖然基數提高了，但今年應該也低不了多少，中國將依然是推動全球經濟增長的最大引擎，這是毫無疑問的，也是無可替代的。中國領導人說「風景這邊獨好」，顯然是有底氣的。

反觀西方國家的情況才是真正不妙，英國、德國、日本等幾個主要經濟體相繼陷入衰退，美國似乎好一點，但也只是表面風光而已。美國商務部日前公布的1月份零售數字，同比下跌0.8%，跌幅遠大於市場預期的0.1%，創下近一年來最大跌幅。這說明美國經濟強勁的最重要因素已出現明顯變化，靠發債支撐的經濟後勁乏力，消費支出無以為繼，在這種情況下聯儲局依然堅持不減息，經濟前景可想而知。當然，聯儲局必然有其苦衷，一來擔心減息導致通脹反撲，二來擔心減息觸發資金外流。一旦大量資金外流，美元強勢地位保不住，資產泡沫隨時爆破，美債又無人問津，那才是美國的最大災難。

家家有本難唸的經，每個國家都有自己的問題，西方的問題只會更多不會更少，歐洲固然被俄烏戰爭拖入泥沼，美國也面臨各種內憂外患，彼此彼此。但奇怪的是，他們偏偏整天盯着中國、唱衰中國，好像自己日子過得很好似的。實際上，唱衰別人並不會讓自己變得更好，西方與其整天拿着放大鏡找中國的毛病，不如先專注於解決自己的問題。

德國經濟研究所最近有份報告指出，去年德國對華直接投資達到119億歐元，比上一年增長4.3%，創下歷史新高。這反映了一個事實，不管西方政客如何唱衰中國經濟，如何鼓吹脫鈎斷鏈，商人們依然用腳投票，表達對中國經濟前景的信心和期待。因為他們很清楚，當今世界根本找不到可以替代中國的市場。