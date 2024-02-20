龍吟虎嘯：台灣頑抗 還在叫板

大陸國台辦再次發聲，對台灣方面一手造成的廈金海域事件提出四點嚴正要求和警告後，台灣當局依然態度強橫、頑固、狡辯，要對抗到底。台灣陸委會再次聲明，依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，台灣依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此、未來也將繼續執法，不會因此改變；台灣陸委會聲稱，一向採取穩健妥適的執法措施，不存在國台辦所說的「粗暴驅離」或「無視大陸漁民生命財產安全」的情形。

台灣當局繼續叫板，不把國台辦日前表明的陸方保留採取進一步措施權利，一切後果由台灣承擔的警告當回事。看來，大陸方面不對台灣當局的頑抗採取進一步的措施是不行的，去此一步，大陸的對台政策即會全毀，「反獨促統」將成笑話！大陸國台辦17日發聲後，中國海警局表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域展開常態化執法，進一步維護有關海域作業秩序。

然而，台灣當局囂張，大陸只採取此一項措施遠遠不夠，不能打掉他們繼續以所謂「執法權」挑戰「一中原則」、挑戰國家主權，為「台獨」和「分裂國家」張目。

要扭轉這個勢頭，打掉台方氣燄，福建海警船必須迅速採取行動，不但開展常態化執法，而且要抵近金門，封鎖台灣海巡船駛入廈金水域進行所謂「執法」。台船膽敢亂闖，我船即強力壓制、抓捕緝拿，若遇軍事反抗，我船即施武力侍候，順勢收回金門。

直到今天，台灣方面還是以「國」自居，把兩岸發生的問題當成「兩國」問題對待。實際上，台灣當局盤據台灣乃兩岸內戰產物，只是逃亡台灣省的非法「割據政權」，它在兩岸交往中根本沒有資格和大陸妄談甚麼「司法權」、「執法權」，他若以這些「自封」的權力挑戰中央，那就是亂臣賊子，犯上作亂，人人得而誅之！