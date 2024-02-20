4惡煞圍毆 男子遭「兜錘窩面」

【本報訊】社交平台流傳一段約一分鐘的影片，拍下一宗相信於旺角發生的毆鬥案。片首見到一輛白色私家車，停在旺角道近通菜街的中線，3名惡煞圍住一名背靠私家車的白衣男子，兩名分別孭斜孭袋及戴Cap帽的惡煞，合力向白衣男拳打腳踢，另一人則在旁觀看。期間，兩名施襲的男子以粗言穢語喝罵，並多次掌摑白衣男及以手擊其頭部，同時出腳踢向白衣男身後的私家車，即時發出巨響。

逞兇後取回消夜離去 過程中，白衣男疑雙拳難敵四手，只能以手護頭未有反擊。其後，另一名黑衣漢從對面馬路走過來，向白衣男「兜錘窩面」襲擊，事主遭受重擊倒在地上，黑衣漢見狀即沿路退回，並吩咐同夥「走、走、走」。不過，孭斜孭袋的男子疑仍心有不忿，見白衣男徐徐爬起身，再折返向事主施襲，始被同黨拉走。而Cap帽惡煞散場時仍不忘取回擱在欄杆上的消夜外賣，繼而施施然離去，影片亦於此結束。

執法部門指，昨日凌晨1時許接獲一名姓李（30歲）男子報案，指其駕駛私家車至上址，有3名男子突然衝出馬路，他隨即將車煞停及響按示意。對方疑不滿李男響按便與他發生口角，繼而動武，事主捱打兼被人毀壞私家車，人員正追緝涉案惡煞歸案。