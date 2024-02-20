拒上學16歲仔揮刀 爛賭父捱斬浴血

一直怨不顧家無工作 關係冷漠 昨為農曆新年假期後首天上學，黃大仙一名中二男生，早上被父親叫醒後疑拒絕上學，父子因此爆發爭執。期間有人情緒失控，取來一把30厘米長生果刀揮舞，混亂間父親臉部及手腳中刀浴血。男生情緒穩定後報案自首，傷者由救護車送院救治。執法人員經調查後，以涉嫌傷人拘捕該名男生，他亦需送院檢驗。

據悉，被捕男生姓何（16歲），就讀中學二年級。受傷父親44歲，報稱無業。何與祖父母及父母，一家五口同住竹園南邨秀園樓19樓一單位。何父疑一直沉迷賭博不顧家，又沒有工作，導致父子關係一向欠佳，雙方罕有溝通交流。

鄰居指晚飯時間常傳爭吵聲 消息指，昨晨6時20分何父叫兒子起床準備上學，但何不想上學，二人激烈爭吵。其後有人激動失控，取來一把約30厘米長生果刀揮舞，混亂間何父被刺傷，右腳有一道10厘米長傷口、右臉有5厘米長傷口及左手有一道3厘米長傷痕。

及至早上7時許，何情緒平復後，自行報案聲稱斬傷父親。執法人員接報到場後，持盾牌登樓調查，發現何父不清醒，身上有血漬，救護車隨即把他送往伊利沙伯醫院救治。人員經初步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕涉案少年，他亦戴上頭套被送院檢驗。現場所見，單位內有一張碌架床，其中下格床墊及床邊均留下血漬。

鄰居朱女士表示，何家入住上址約兩年，他們平時以家鄉話交談，不明白其談話內容，加上雙方甚少接觸，故對其家庭情況不熟悉。何家平時說話很大聲，食晚飯時不時傳出爭吵聲，但因何爭執則不知道。昨晨7時許聽到兩名男子爭執聲，並持續了一段時間，惟她不知道發生甚麼事。朱續指，何家雖然不時有爭吵，但昨則首次驚動執法人員登門。