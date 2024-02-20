兩幼女誤服大麻糖嘔白泡 父囚8個月

【本報訊】育有兩名年幼女兒的父親，疑將一批「大麻糖」放置於住所內，導致分別兩歲及4歲的女兒誤服不適，並且「嘔白泡」昏迷送院。該名父親事後被捕，經審訊後早前被裁定對所看管兒童或少年人虐待或忽略及藏毒等3罪罪成，昨於屯門裁判法院被裁判官黃國輝判監8個月。黃官指本案控罪屬嚴重，尤其是涉及忽略的控罪，當中其長女更曾一度須進入深切治療部，可見其嚴重程度。黃官又指本案並非普通疏忽照顧，而是留下毒品在家且沒有鎖好，屬頗嚴重的情況。

官斥嚴重疏忽照顧 代號C.K.W.的被告（26歲，建築工人）因涉及另案正被還押。他共被控3項控罪，首兩項控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位內，身為超過16歲而對4歲女童Ｘ及2歲女童Ｙ，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兩名女童；被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖果。辯方求情指，相關報告顯示被告沒有毒癮，不適合判處戒毒所。辯方又指本案屬初犯，而且兩名女兒已交由母親照顧，故重犯機會不大，望可輕判。

控辯雙方承認事實指，被告與事主的生母Ｚ分居，兩事主隨被告及親戚生活，兩事主事後尿液驗出四氫大麻酚。據當日在單位的事主祖父女友人稱，當日被告的一名朋友曾到訪進入其房間；祖父之後吩咐她替事主撕開糖果包裝紙，惟她見兩人各自拿着一包糖及已搣開。兩女童及後相繼身體顫抖，最終須送院。Ｚ稱當晚在醫院見到女兒，其中Ｘ瞳孔放大且表現不尋常，Ｚ懷疑被告藏有違禁品令女兒誤服，但被告否認。拘捕被告的執法人員供稱，被告曾承認網購大麻糖服用，且「食剩9粒」，又稱可能是他父親「唔覺意」給予女兒吃。案件編號：TMCC 1413/2023