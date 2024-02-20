私隱署處理起底個案減57%

30次拘捕行動 僅10多宗成功檢控 「起底」行為侵犯個人資料私隱，個人資料私隱專員公署表示，去年共處理756宗「起底」個案，較2022年的1,764宗大幅減少57%，並進行30次拘捕行動。立法會政制事務委員會昨日討論相關事宜，有議員關注個人資料私隱條例修訂的情況和時間，又詢問關於起底個案的執法和移除資料的情況。

私隱專員公署於2023年共接獲3,582宗投訴，較2022年的3,848宗下跌7%。起底方面，去年公署合共處理525宗與「起底」相關的投訴個案及231宗經網上巡查發現的「起底」個案，較2022年的1,764宗大幅減少57%。而私隱專員公署就140宗個案展開刑事調查。

公署向23個網上平台發出了378份停止披露通知，要求移除超過10,600個「起底」訊息。個人資料私隱專員鍾麗玲表示起底的執法有10多宗成功檢控個案，刑罰方面，判處最重為即時入獄8個月。

研強制中小企通報私隱外洩 議員廖長江詢問如實施強制性個人資料外洩通報機制，會否研究將中小企業納入機制範圍內，而數據儲存到雲端已經成為主流趨勢，但雲端數據安全責任歸屬缺乏認識，容易成為被黑客攻擊的目標，詢問政府會否給予支持。

鍾表示私隱條例的修例方向包括強制性個人資料外洩通報機制，現正與政府審視具體詳細建議，公署現時也着手進行雲端儲存指引，希望在今年第一季可以發布。

議員簡慧敏則詢問個人資料私隱條例修訂的時間，以及有否可能年內提交，又詢問哪些平台收到最多停止披露通知。鍾表示正在全盤審視修訂，範圍比較廣闊，如要求資料使用者制訂資料保留時限的政策、賦予專員判處行政罰款的政策、直接規管資料處理者等，目前Telegram有大量起底訊息，但海外平台執法成效相當好。