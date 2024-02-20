購居屋虛報單身 29歲女罰6000元

【本報訊】一名女子與其母親以「白表」申請居屋後結婚，到她揀樓時，在聲明書上報稱自己仍為單身。涉案女子因而被票控一項「就購買土地有關事項，明知而作出虛假或具誤導性的陳述」罪，她原本不認罪，排期昨於九龍城法院開審。結果她開審前認罪，被判罰款6,000元。

獲派單位揭發 審前認罪 29歲女被告譚詩韵，被票控一項「就購買土地有關事項，明知而作出虛假或具誤導性的陳述」罪。她原本不認罪，排期昨開審，由暫委裁判官陳曉明審理。開審前被告決定認罪，並同意相關案情，法庭裁定她罪成。

同意案情指，2018年4月，被告與其母親以「白表」形式申請居屋。2019年4月4日，被告到橫頭磡房屋委員會與居屋銷售小組會面，被告在聲明書上報稱資料沒有改變。最後，被告獲派九龍城啟朗苑一個單位。惟調查發現，被告於2019年3月27日結婚。裁判官考慮到被告認罪及相關案情，判定以罰款方式處理。案件編號：KCS 11629/2023