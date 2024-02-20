新春訪港內地團 人均消費僅三百

【本報訊】農曆新年假期結束，內地春節黃金周期間，入境處錄得共125.5萬內地旅客人次訪港，平均每日約15.7萬人次，超越2019年同期的日均人次。旅遊業界指內地訪客數字合乎預期，而訪港旅行團就比想像中多，相信與本港舉辦多項盛事有關，內地客人均消費200至300元，屬合理水平，盼政府提早宣傳盛事，以便旅行社及早規劃和推廣行程。不過，飲食界就指新年市道下跌15%，較預期中的跌幅略少，認為本港要尋找獨特的主題，吸引海外及內地遊客到訪。

旅遊業議會總幹事楊淑芬在一個電台節目中表示，年初一至初八黃金周期間，有逾1,980個內地團入境，涉及6.6萬名旅客，超乎預期；每日平均有200多個內地團入境，多於2019年日均170多團。訪港內地團有半數即日來回，旅客大多來自珠海等大灣區城市，人均消費約200至300元，屬合理水平。

楊表示每逢內地黃金周假期，本港酒店價格都較昂貴，因此訪港旅行團數目會減少，她建議政府提早在各項盛事舉辦前6至8周宣傳，以便旅行社及早規劃和推廣行程，亦要考慮預留部分門票給旅行團入場。

餐飲生意挫15% 較預期略少 然而，內地訪港客上升，惟並無帶旺飲食市道。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯指，業界原本較悲觀，預期農曆新年生意額會跌兩至三成，形容15%跌幅已屬「不幸中之大幸」。他指，內地旅客的消費力仍較薄弱，以在冰室用膳為例，人均消費由以往的150至200元，跌至現時的50至100元左右。而旅客亦改變飲食模式，每人只會「精準地」點一個菠蘿包、一杯熱奶茶等打完卡就結帳離開。他謂不少國家地區都各有旅遊主題，例如泰國出名陽光與海灘，認為本港都要尋找獨特的主題，吸引海外及內地遊客到訪。