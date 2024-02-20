東呼即應：破產清盤個案飆 振股樓促撤辣招

東呼即應關注經濟 撐煞停干預市場行為 經濟低迷，不論股市、樓市均處於低位，除了令個人破產或公司清盤宗數月月升，亦影響港府收入，使到財赤愈來愈嚴重。可是，港府仍堅持當初打擊炒賣的「樓市辣招」，有議員認為港府應立即「撤辣」，令樓市重現活力之餘，當局亦有更多資源支援弱勢。地產界人士亦指「辣招」此等干預市場的行為應該消失。

破產管理署最新個人破產及強制公司清盤呈請數據顯示，上月本港個人破產個案共有753宗，按月逆升超過11%，按年更大增50%；強制公司清盤呈請個案則有67宗，亦按月升超過60%。不少議員和學者都擔心當前股市、樓市持續低迷，加上利息高企令民間債務負擔加劇，未來個人破產數字恐怕高處未算高。

與此同時，本港財赤目前已突破1,000多億元，惟儲備只有6,000多億元，僅足夠支付一年開支，但隨着年度賣地收益減少，經濟增長速度遜於預期，股票市場及樓市交易印花稅收入減少等，港府短期難以開源，更要發展「明日大嶼」和「北部都會區」，料現金流愈來愈緊張，庫房難長時間支撐。

應對高齡化 籲及早建院舍 自2010年推出、打擊樓市炒賣的額外印花稅等「辣招」至今未完全取消，僅稍放寬，將額外印花稅適用年期由三年減至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅稅率同時減半。議員指港府應該立即「撤辣」。

議員江玉歡表示，雖然「撤辣」未必令樓市立刻轉旺，或令政府赤字大幅減低，但撤辣是顯示政府的姿態，修改政策或令市場有機會有活力，而且調整印花稅控制樓市令本港稅制變得複雜，不利發展。她認為隨着人口高齡化，接近200多萬人在未來15年踏入老年，但出生率未見好轉，港府應及早規劃針對人口結構轉變的措施，例如聚焦興建針對高齡化人口的設施，例如醫院、護老院等，而非趕急地製造土地儲備。

Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇則指，由經濟或市場自由的角度來說，本港從來不應有政府干預市場的「辣招」，因此應愈快撤愈好，而非繼續修修補補。他又稱，本港市場息率若不能跟隨經濟基調調整，只是跟隨美國息率上落，會導致本地資產市場的波幅會加大，變相增加政府干預市場的誘因。

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