當局拒縮職津申領期工時要求

【本報訊】立法會福利事務委員會昨召開會議，討論增加在職家庭津貼（下稱「職津」）金額事宣。議員顏汶羽指很多僱員都是零散工，未必符合要求，加上很多申請人亦急需政府支援，建議當局將申領期由6至12個月，縮短為兩至12個月，並將職津的每月工時要求加多一層到64至144小時。

揭千四宗濫用 涉逾千萬 勞工及福利局副局長何啟明指，申領期是視乎政府的人手變動，如要縮短至兩個月就需要再多一點人手，以核對申請人住戶資產、工時等資料，若以現時的人手編制，縮短申領期只會令申請時間變長，所以「呢一刻未必會郁動住」。工時方面，職津原意是旨在鼓勵全職工作，若降至64小時會難達到政策目標。

議員陳沛良表示，有部分職津申請人為散工或自僱人士，並非以月薪計算，當局則以「自我申報」的誠信制度處理，故撇除申報，關注當局有否其他抽查或審查方式，以防止職津遭到濫用。何啟明指，該局以「風險為本」方式，不時進行抽查，自計劃於2018年4月推出以來，特別調查組共發現逾1,400宗濫用個案，佔整體0.22%，涉及金額1,300萬元，佔整體撥出津貼額約0.14%，認為濫用情況並不普遍，但該局仍會繼續打擊，防止濫用情況出現。

在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤補充，自述聲明申請佔整體約20%，強調不同工種，政府亦有不同方法審查，以確保聲明的真確，以地盤為例，即使工人沒有工時證明文件，但當局亦會詢問申請人，要求提交其他證明文件，以證明申請人是在該方面工作。