要關愛隊宣傳垃圾徵費 指示欠具體

【本報訊】政府解說不力，垃圾徵費延遲4個月，押後至8月1日才實施。在混亂過後，政府要求全港關愛隊負責宣傳工作，各隊分派600個指定的垃圾膠袋及300張宣傳單張，但沒有具體說明宣傳及派發膠袋的方法。

垃圾徵費計劃原定4月1日實施，但市民對計劃一知半解，環境及生態局局長謝展寰曾指會由關愛隊協助宣慱，亦曾向關愛隊簡介相關內容。身兼關愛隊成員的議員顏汶羽指上周五收到民政處的通知，指環保署需要關愛隊協助宣傳垃圾徵費措施，着關愛隊可向民政處索取相關物資。被問及關愛隊如何向市民解說垃圾徵費的詳情，他指民政處的通告並沒闡述。

議員促各區加快設立回收站 被問及有關計劃會否再度延遲，他希望當局能妥善處理一系列的問題才推行計劃。他認為政府部門如期由4月1日實施垃圾徵費，單在辦公大樓未能測試實效，必須在政府宿舍推行。至於宣傳的工作，他認為「綠在區區」應為主力，因綠在區區正是處理回收及相關事宜，應更了解垃圾徵費的細節，又指政府應加快在各區設立綠在區區及增加店舖的數量，方便市民把棄置物送到該處。

政府在前年10月底展開的「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，當局去年底指參與屋邨增至13條、涉及101座樓宇，環保署已逐步在全港所有公屋，涉及額外約1,400座樓宇安裝智能回收桶，目標在今年內完成。

但顏指設置智能廚餘回收桶的公屋邨仍屬少數，認為廚餘桶未必須與「綠綠賞」智能積分獎賞一起使用，因智能回收桶必須透過程式登記為會員，再透過會員卡才能打開廚餘桶，但有部分長者不懂使用程式，亦有部分居民不願成為綠綠賞會員，亦是減低使用廚餘桶的原因。