啟德體育園主場館外牆 2.7萬塊面板完成安裝

【本報訊】目標明年啟用的啟德體育園主場館外牆面板昨完成安裝，建造工程進入最後施工階段。主場館外牆由2.7萬塊三角形面板拼合而成，較原先預計所需大減約兩萬塊，亦縮短工時至約8個月。面板會因應光線及視覺角度而呈現「珠光」，營造「東方之珠」之感。園方料各主要設施將於今年年底前竣工並於明年啟用。

工人在啟德體育園主場館裝上最後一塊三角形面板，標誌着整個體育園建造工程已完成約85%，目標今年底竣工。這個以 「東方之珠」 為主調的主場館表面由約2.7萬塊三角形鋁質面板組成，但每塊的形狀各異。園區介紹，工程團隊在規劃、設計及施工過程中利用數碼化科技分析數據，經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置。

呈現「珠光」幻變色彩 項目團隊亦採用專有的噴塗技術，令三角形面板表面呈現「珠光」的幻變色彩，外牆顏色能隨着光線切入的角度變化而轉變，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，令主場館的外貌增添獨特的視覺效果。

啟德體育園項目總監莊澤基表示，主場館外牆工程順利完成，改寫維多利亞港的天際景觀，期待未來可迎接來自世界各地的運動員和遊客。體育園的建造工程已基本完成約85%，而整個項目工程亦已進入最後施工階段，料各主要設施將於今年年底前竣工，並於明年啟用。