支聯會煽動顛覆案 不早於11月開審

【本報訊】已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，高等法院原訟庭昨就本案舉行第一次案件管理聆訊，由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。法官指，估計審訊證據部分需時40日，連同結案陳詞則需70日。由於本案涉及國安法，加上受公眾關注，故會排期盡快開審。法庭將在今年4月24日進行第二次案件管理聆訊。現階段來說，審訊不會早於今年11月進行。

4‧24再進行管理聆訊 本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。鄒沒有另聘律師代表。法官昨指示，控方需在昨起計兩個月內，把與案有關控罪詳情交予辯方。另外，鄒幸彤表示會呈交一份海外專家寫的報告。由於該報告會是英文寫成，而今次審訊是以中文進行，故需安排翻譯處理。除此之外，鄒幸彤關注，法官黎婉姫曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，不排除申請換官。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。案件編號：HCCC 155/2022