首用聯國反恐例檢控 男子認圖引爆炸彈

【本報訊】執法人員於2019年12月在多區搜出手槍及子彈等武器，又疑檢獲炸彈，懷疑意圖用作傷害執法人員。其後有多人被起訴，包括被控違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，並為律政司首次引用該罪作檢控。高院昨處理部分被告的答辯。眾被告當中有6人承認串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪，法官將於今天處理認罪被告的案情，並將押後待處理其餘被告的審訊後，才處理該些被告的判刑。

昨日共有6名涉案被告向法官確認其認罪答辯，包括張俊富（22歲）、鍾雪瑩（29歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）及陳玉龍（27歲）。6人當中的彭軍壕承認一項《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的串謀犯對訂明標的之爆炸罪，指他於2019年8月1日至2019年12月8日期間在香港，與他人一同串謀，意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害，而非法及故意向訂明標的等送遞、放置兩個爆炸性裝置。

另5人認串謀謀殺無牌管槍彈等罪 蘇緯軒則承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥及使用槍械及彈藥意圖拒捕3罪，指他於2019年8月1日至12月8日，與他人串謀謀殺警員及於同年12月20日在大埔翠屏花園連同鍾雪瑩管有一支長槍、6個共載有211發彈藥的長槍彈匣及兩個載有30發彈藥的手槍彈匣，意圖用以危害生命及同日同地使用一支手槍圖阻止合法被逮捕；鍾則承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，指她無牌管有上述槍彈。

張俊富承認管有爆炸品及無牌管有槍械兩罪、蔡凱明承認協助和教唆管有爆炸品罪，陳玉龍承認串謀及無牌管有槍械及彈藥兩罪。控罪指他們於2019年10月至翌年1月，分別管有兩盒煙花、載有諾香草胺的噴罐、教唆他人製造兩個爆炸裝置及串謀他人管有手槍及彈藥等。

案件編號：HCCC 164，165/2022、HCCC 255/2023