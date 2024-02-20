打擊濫用公屋 查租戶擁車輛價值 亦包括境外物業 計資產超額須遷出

何又指，房署會打擊濫用公屋小組已聘請退休紀律部隊人員加入，協助加強打擊濫用公屋及加強網絡監察，留意是否有人在網上放租公屋或做旅舍用途等。 她稱，公屋平均輪候時間預料在去年第4季及今年第一季有輕微上升，然後平穩，隨着簡約公屋明年第一季起有單位供應，有信心在2026/27年輪候時間會回落至4.5年的目標。政府亦已聘請顧問搜集市面劏房面積中位數等資料，亦有派員「放蛇」視察劏房。她表示，會配合下個5年傳統公屋供應上升，簡約公屋、過渡性房屋全面出現，可能有較大空間處理劏房問題。