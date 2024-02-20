元朗簡屋動土 兩人戶$740月租

樓高3層共2100伙 明年首季落成 位於元朗攸壆路的本港首個「簡約公屋」項目昨舉行動土儀式，面積近96萬平方呎，樓高3層，土地由新鴻基地產借出，將於明年第一季落成，總共有2,100個單位。由於簡約公屋應用新技術組裝合成法（MIC），將會比傳統公屋在建造成本及時間上大幅下降。房屋局稱一至二人公屋租金為每月740元，3至4人公屋租金則為每月1,420元，預計於今年第二季公布申請安排。

政府總共有4個簡約公屋項目，其中元朗攸壆路本身為「熟地」，早年已獲批興建住宅。根據協議，以規劃及建造時間約兩年加5年居住期為基礎，地塊借用期為7年。無償借出該地塊的新鴻基地產表示，作為第一個借出土地興建簡約公屋的私人發展商，很高興看到項目正式動工，期望項目可協助政府紓緩公屋供應壓力。

當局指第一批簡約公屋項目已經全部開工，隨着MIC技術成熟，建造成本較傳統公屋有所降低，成本由149億元下降至119億元，節省30億元成本，第二批簡約公屋項目成本亦有下降17億元。一個低層單位平均成本為約53萬元，高層單位成本略高，為約59萬元，相比傳統公屋平均一個單位建造成本超過90萬元，成本已大幅降低。此外，在建造時間上亦有大幅減少，有信心在明年第一季落成，而傳統公屋與該項目相比建造時間會長3年。

另有4人單位 月租$1420 至於在第二季時會開始公布申請入住的安排，當局希望一建成就即刻可以入住，中間毋須很長的輪候時間，未來十年會將公營房屋單位增加15萬，當中簡約公屋單位為3萬個。在建成後會有巴士線路與小巴線路接駁該項目居民及附近居民出行，相關配套設施亦會配齊。她表示該簡約公屋項目會有兩種戶型的單位，一至二人公屋單位約140平方呎，租金為每月740元，3至4人公屋單位約260至270平方呎，租金為每月1,420元。如果公屋住戶擁有私家車需要申報，如發現虛報或刻意隱瞞被查出會被罰款或負上刑事責任。