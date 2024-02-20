飛棚工作指引 強制上課培訓

【本報訊】勞工處副處長馮浩賢表示，勞工處去年進行超過7萬次地盤巡查，作出2,300多項檢控。另外，該處去年11月成立的「特遣小組」，至今巡查了1,200多次，提出超過300項檢控。該特遣小組是因應過去發生多宗建造業致命及嚴重工作意外而成立，並展開針對建築地盤的巡查執法行動，特別是新工程及涉及高危工序地盤。

最快今季推出 冀遏傷亡意外 致命工業意外方面，去年共23人死亡，前年及2021年則分別有25人喪命。馮浩賢透露，針對高空工作安全，俗稱「飛棚」的懸空式棚架工作指引，最快今年第一季推出，將強制相關搭棚工人先完成建造業議會培訓課程。他解釋，有關行業過去習慣「師傅帶徒弟」的文化，但隨着時代變化，認為有為工人提供綜合訓練的需要。

馮浩賢又提到，期望透過排山倒海宣傳方式，讓業界建立安全意識，其中勞工處將在下月與職業安全健康局合辦科技博覽，藉鼓勵業界使用科技，減低工業意外率；勞工處另外亦會於今年4月舉行大規模的宣傳和頒獎活動，以推廣良好作業模式。