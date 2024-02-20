地盤通水阻視察 安全主任揭違法

嘆為保飯碗 「被迫」趕工期放假 自職安健法例去年4月底起提高罰則後，幾乎每個月都發生致命工業意外。有多名地盤安全主任透露，業界早有「通水」阻勞工處視察實況的習慣，更有地盤安全主任在趕工期被僱主要求放假，甚或因未積極阻止勞工處巡查被要求離職。勞工處重申阻撓巡查屬違法，將針對「通水」情況，使用科技事先在工地外監察情況。

負責大廈幕牆安裝的地盤工人黃先生（化名）指，有時要趕工關係，即使僱主無提供足夠安全帶，也要照開工爬出外棚，否則不做會被解僱，「搵食無辦法，頂硬上」。資深安全主任劉志強同意，僱主要追上進度，工人安全意識不足，最終令意外發生。他形容安全主任並無實權，把關力度有限，曾經有同業在趕工期被僱主要求「放大假」，甚或因為未有積極阻止勞工處巡查，被要求離職。

倘地盤被檢控 牌照同受牽連 另一名資深安全主任陳先生（化名）透露，應對勞工處巡查，業界有「通水」習慣，譬如保安會要求巡查人員等幾分鐘，同一時間通知工友停止高空和吊運工作，甚或為了避免檢控，亦會盡量不帶人員到無圍欄等危險地方巡查。他對要隱瞞不安全狀況大感無奈，但同時又嘆：「一旦被控，我啲評核表同牌照都會受影響。」

香港建造商會會長林健榮指，地盤如遇到巡查，一般需向安全主任和負責人匯報，帶領勞工處人員進入工地，相信通報是一個程序，目的並非阻撓巡查，「3至10分鐘時間我們做不到甚麼」。

建造業分包商聯會會長伍新華坦言，現時「4日起一層樓」，是接近「不可能任務」，故一到趕工期，工人便容易分心導致發生意外。他呼籲業界應合適調整工期，並反思究竟是「工期第一，還是安全第一」。

勞工處副處長馮浩賢表示，指屬違法阻撓巡查，會要求有關方面停止相關行為，否則會報案處理。針對有地盤可能試圖遮掩違規情況，該處會以科技事先在工地外監察，巡查時亦會要求工人繼續工作。