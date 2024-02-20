醫健：成視在人：增白內障風險 糖尿病患須謹慎

隨住本港人口老化，糖尿病人口亦相應上升，每10個港人就有一個患上糖尿病。糖尿病不但增加患上糖尿病視網膜病變（俗稱糖尿上眼）的機會，過去亦有醫學研究證實，糖尿病也會增加患上白內障風險，對視力威脅巨大。

糖尿病誘發白內障的原因，是由於糖尿病患者體內的高血糖會導致眼球內的晶體腫脹，從而降低清澈度，形成白內障。白內障一旦成熟，就會影響光線進入眼睛，同時影響眼底檢查，有機會令「糖尿上眼」延遲診斷。

高血糖致眼球晶體腫脹 白內障會令患者視力逐漸模糊，晚上看燈時，光會散開或出現光暈，而且影像可能偏黃偏暗，目前並無有效阻止白內障惡化的藥物，主要治療是以手術切除渾濁的晶狀體，換上人工晶狀體。小部分患者的人工晶狀體會隨時間而出現「後囊膜渾濁」，亦即晶狀體囊後面變厚或纖維化，導致視力模糊，需要再進行激光治療解決。

因此，要保護好視力健康，最重要是控制血糖水平，血糖水平穩定，就能減少一項患上白內障的風險因素。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯